i Meghan spricht offen über die Vorwürfe gegen ihren Vater. PA Wire/PA Images/Jonathan Brady/Pool via REUTERS; www.PPS.at Royals in der Krise Beweisstück verschwunden! Wirbel um Meghans Vater Die Metropolitan Police hat einen Brief mit schweren Vorwürfen gegen Thomas Markle verlegt. Meghan musste eine Kopie nachreichen. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Londoner Polizei sorgt im Fall rund um Herzogin Meghan (45) Vater Thomas Markle (82) für Aufsehen. Ein Brief, der bereits 2019 bei der Metropolitan Police einging und schwere Anschuldigungen gegen Markle enthielt, soll verschwunden sein.

Laut Berichten der "Times" hat die Polizei Meghan darum gebeten, eine Kopie des Schreibens nachzureichen. Die Herzogin soll diesem Wunsch nachgekommen sein.

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Das Originalschreiben stammt, wie Gala.de berichtet, von Thomas Markles verstorbener Ex-Frau Roslyn Loveless. Sie war die Mutter von Meghans Halbgeschwistern Thomas Jr. und Samantha Markle. Die Polizei bestätigte den Erhalt des Briefes, versäumte es aber damals, andere Strafverfolgungsbehörden zu informieren.

Kindesmissbrauchsmaterial entdeckt

Der Fall nahm kürzlich eine dramatische Wendung: Thomas Markle Jr. erklärte gegenüber der britischen "Sun", im früheren Haus seines Vaters auf den Philippinen auf verstörendes Material gestoßen zu sein. Es soll sich um Aufnahmen von Kindesmissbrauch handeln. Die philippinische Polizei sowie das FBI wurden eingeschaltet.

Meghan hat den Kontakt zu ihrem Vater vor Jahren abgebrochen. "Ich bin zutiefst bestürzt ... Meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Leid zugefügt wurde", ließ sie verlauten. Sie hoffe, man könne nun nachvollziehen, warum sie den Kontakt abbrach und ihm keinen Umgang mit ihren beiden Kindern gestatte.

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Thomas Markle weist sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurück.