Polizei "verteidigt" Burg vor schwarzem Ritter

Ungewöhnlicher Einsatz für die deutsche Polizei! Weil ein Ritter mit schwarzer Rüstung und Axt vor einer Burg posiert hatte, wählte eine besorgte Anwohnerin den Notruf.

Ein schwarzer Ritter mit einer riesigen Axt sorgte in Sachsen für einen Polizeieinsatz! Eine Bürgerin hatte die Beamten verständigt und erklärt, dass zwei maskierte Personen mit Axt in die Jakubzburg einbrechen würden.Die Uniformierten eilten daraufhin sofort mit drei Autos zum Einsatzort und entdeckten tatsächlich zwei Männer im hinteren Bereich der Burg.Offenbar störten die Beamten aber ein Fotoshooting. Ein 21-Jähriger trug nämlich eine selbst gefertigte schwarze Ritterrüstung und einen Helm aus Metall. Außerdem hielt er eine Nachbildung einer riesigen Axt aus Holz in der Hand.Sein Begleiter versuchte ihn vor der Burg fotografisch in Szene zu setzen. Die Männer hielten sich auch nicht auf dem Gelände sondern hinter der Burg auf. Die Ordnungshüter konnten daher durchatmen und Entwarnung geben.Der Hinweis der aufmerksamen Zeugin und der schnelle Polizeieinsatz verhinderte an diesem Tag ein vermeintliches Einnehmen der Burg zu Mortka durch Ritter "Rüstig" William II., wie sich der junge Mann selbst bezeichnete.