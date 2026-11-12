i Gewölbtes Fenster mit blauen Rollläden pixabay.com Einbruchschutz Polizei warnt: So lädst du Einbrecher ein Vor der Abreise noch schnell alles dichtmachen - für viele gehört das Herunterlassen der Rollläden dazu. Genau das sollte man aber nicht tun. Von Technik Heute 12.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freitagnachmittag, das Auto ist gepackt, es geht übers Wochenende zu Freunden oder in den Urlaub. Zum Schluss noch eine Runde durchs Haus: Herd aus, Fenster zu und dann dieser eine Handgriff, nach dem das Zuhause rundum verschlossen wirkt.

Ausgerechnet dieser Handgriff - nämlich alle Rollläden herunterzulassen - taucht aber in Hinweisen von Polizeidienststellen als Warnung auf. Gerade jetzt, wo es schon am späten Nachmittag dunkel wird, beginnt die Zeit, in der die Polizei zur Vorsicht aufruft.

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Ein heruntergelassener Rollladen ist zwar ein Sichtschutz, aber kein wirksamer Schutz gegen Einbrecher, berichtet inside-digital.de. Der Weiße Ring empfiehlt in einer Broschüre, Rollläden nur nachts herunterzulassen. Wer tagsüber alles dichtmacht, liefert den Hinweis auf Abwesenheit, ohne eine echte Barriere zu schaffen.

Zufallsfunktion als Lösung

Wer elektrische Rollläden hat, sollte die Zufallsfunktion nutzen - sofern die App diese bietet. Sie findet sich meist unter Begriffen wie Zufall, Urlaub oder Anwesenheitssimulation. Damit fahren die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten hoch und runter, was einen bewohnten Eindruck erweckt.

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Fehlt die Funktion, hilft ein Umweg: Statt eines einzigen Zeitplans legt man mehrere an. Das Schlafzimmer fährt werktags um 6:45 Uhr hoch, am Wochenende erst gegen 9 Uhr, das Wohnzimmer jeweils eine Viertelstunde später. Abends nimmt man die Astrozeit und verschiebt einzelne Räume um 10 bis 20 Minuten. Das kostet einmalig etwas Zeit, wirkt aber deutlich natürlicher.