Warnung vor Betrügern in Corona-Schutzanzügen

Dreister Betrugsversuch mit dem Corona-Trick! Unbekannte läuteten bei einem Hausbesitzer in Handenberg, wollten ihm Desinfektionsmittel verkaufen.

In einem Posting auf Facebook warnt ein Bewohner aus Handenberg vor den Betrügern.

Vorfall auf Facebook gepostet

Das ist eigentlich kaum zu glauben! Während überall auf der Welt gegen die Ausbreitung des Coronavirus gekämpft wird, versuchen nun die ersten Betrüger aus der Notsituation der Menschen ihr Kapital zu schlagen.In Handenberg (Bez. Braunau) läuteten zwei etwa 30 Jahre alte Männer bei einem Wohnhausbesitzer an der Haustüre. Sie trugen weiße Schutzanzüge und Mundmasken.Als der Bewohner öffnete, wollten sie ihm Desinfektionsmittel verkaufen. Obwohl der Mann mehrmals ablehnte, blieben die beiden "Verkäufer" hartnäckig. Sie wollten unbedingt ins Haus.Erst nach einigen Minuten verließen die beiden Hausierer laut Polizei das Grundstück. Sie stiegen in einen grauen Mercedes Benz mit deutschem Kennzeichen und fuhren weg.Das mutmaßliche Opfer postete den Vorfall selbst auf seiner Facebookseite. Der Beitrag wurde in nicht einmal zwei Tagen fast 35.000 Mal geteilt.In Handenberg hatten die fiesen Medizin-Betrüger Pech. Damit das auch weiter so bleibt, bittet die Polizei die Bevölkerung aufzupassen vor diesen Corona-Trickbetrügern.