Polizei warnt vor Moped- und Raddiebstählen

In Loosdorf (Bez. Melk) wurden seit September 15 Mopeds und Fahrräder gestohlen, teils vor der Haustüre. Die Polizei ermittelt und gab eine Warnung aus.

Im Gemeindegebiet von Loosdorf häufen sich seit September die Diebstähle von Fahrrädern und Mopeds in Siedlungsgebieten durch unbekannte Täter. Die Masche ist meist dieselbe: Die Täter kommen in den Abend- und Nachtstunden und stehlen die Fahrzeuge von öffentlichen Plätzen oder gar direkt aus der Haus- oder Garageneinfahrt.Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um Fahrräder, E-Bikes und Mopeds. Die Täter dürften die Fahrzeuge dabei einfach wegtragen und anschließend in ein Auto verladen und abtransportieren. Zuletzt wurden in Loosdorf insgesamt 15 solcher Diebstähle angezeigt.