17-Jähriger schwebte nach Prügelei in Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger wollte nach einer Party dem Streit zweier 17-Jähriger ein Ende setzen. Dabei verletzte er einen Beteiligten so schwer, dass sich dieser einer Not-OP unterziehen musste.

19-Jähriger stellte sich

In Wien-Floridsdorf kam eskalierte in der Nacht auf Sonntag ein Streit vollends. Im Zuge einer Party, an der rund 30 Personen teilnahmen, kam es zum Streit zweier 17-Jähriger, der sich auf die Straße verlagerte. Dort kam es zur Schlägerei der beiden Streithähne.Ein 19-Jähriger wollte diesen Streit schlichten, wobei sich plötzlich der Zorn eines 17-Jährigen gegen den Eingreifenden richtete. Das ließ sich dieser wiederum nicht gefallen und versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Getroffene ging zu Boden und blieb regungslos liegen. Der 19-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit.Der 17-Jährige, der mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug, musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Not-Operation befindet sich der Jugendliche nun nicht mehr in akuter Lebensgefahr.Im Zuge der Zeugeneinvernahmen meldete sich auch der Beschuldigte in der zuständigen Polizeiinspektion. Er zeigtesich zum Vorfall befragt geständig und wurde bereits in die Justizanstalt eingeliefert.