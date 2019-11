Polizei will Streit klären: Kellnerin attackiert sie

In Wien-Döbling wurden Beamte zu einer angeblichen Auseinandersetzung in einem Kaffeehaus gebeten. Dann wurden sie selbst zu Opfern von Angriffen.

Nach Attacke klickten die Handschellen

Mitten in der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei verständigt. Es soll zu einem Streit in einem Lokal gekommen sein. Eine Kellnerin soll mit einem Gast in eine Auseinandersetzung geraten sein.Als die Beamten beim Kaffeehaus ankamen, war der Gast bereits weg. Die Angestellte war jedoch noch anwesend, jedoch nicht sonderlich gut zu sprechen. Denn ohne ersichtlichen Grund ging sie auf die Polizisten los. Unterstützt wurde sie dabei sogar von einer 43-Jährigen.Zuerst wurden die Beamten beschimpft. Nach den verbalen Attacken ging die Frau mit Fäusten und Tritten auf die Polizisten los. Beruhigen ließen sich die Damen nicht. Erst nachdem die 43-Jährige festgenommen wurde, kam auch die Kellnerin wieder zur Vernunft.