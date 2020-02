Polizei zieht vier Drogenlenker aus Verkehr

Gleich vier Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, konnte die Autobahnpolizei Haid und Beamte der PI Traun an einem einzigen Tag erwischen.

In nur fünf Stunden erwischten die Beamten die vier Lenker am Donnerstag,Den Anfang machte ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach. Er wurde um 15.40 Uhr auf der A1 Fahrtrichtung Wien bei der Betriebsumkehr Ansfelden angehalten. Aus seinem Fahrzeug roch es intensiv nach Cannabis, im Handschuhfach fanden die Polizisten Cannabiskraut. Der Beifahrer, ein 35-Jähriger aus Linz, hatte einen fertig gedrehten Joint und geringe Mengen Cannabis bei sich.Aber auch beim Lenker bestand der Verdacht auf Suchtgiftbeeinträchtigung, deshalb wurde ein Drogentest vorgenommen wurde. Dieser verlief allerdings negativ.Weil sich der 35-Jährige jedoch sehr auffällig verhielt,wurde durchsucht und dabei wurde ein Behältnis aus Plastik mit einer gelblichen Flüssigkeit (Urin) vorgefunden. Daher führten die Polizisten einen zweiten Test durch, welcher positiv war. Der Lenker wurde einer klinischen Untersuchung zugeführt. Diese ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel, der Führerschein wurde abgenommen.Die zweite Kontrolle erfolgte wenig später ebenfalls auf der A1 Fahrtrichtung Wien auf dem Parkplatz Enns-Süd (Bez. Linz-Land). Ein 23-jähriger Fahrzeuglenker aus der Slowakei wurde von Polizisten einer Zivilstreife beobachtet, wie er eine selbstgebaute Pfeife mit Cannabis rauchte. In der Mittelkonsole des Fahrzeuges fanden die Beamten später eine geringe Menge Cannabispaste. Die klinische Untersuchung ergab Fahruntauglichkeit, auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.Ein weiterer Fahrzeuglenker, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, wurde gegen 19.15 Uhr von Trauner Polizisten bei der Abfahrt von der A1 in Ansfelden angehalten. Er Mann verhielt sich auffällig, es wurde ein Drogenschnelltest vorgenommen. Dieser verlief positiv, die klinische Untersuchung ergab auch hier Fahruntauglichkeit, Führerscheinabnahme.Die letzte Anhaltung eines Drogenlenkers war gegen 20.05 Uhr in Traun. Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde auf der Kremstalstraße zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle angehalten. Auch hier ergab sich der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Drogen. Der Drogentest war positiv, die Klinische Untersuchung ergab Fahruntauglichkeit. Auch in diesem Fall erfolgte eine Führerscheinabnahme.