Auch am Montag kam es am Nachmittag zu einer Kurden-Demonstration beim Wiener Museumsquartier. Die Polizei war mit mehreren Autos vor Ort.

Schon vergangene Woche demonstrierten in Wien Kurden und Linke gegen den militärischen Einsatz in Syrien. "Heute" berichtete . Am Montag gegen 18.00 kam es zu einer erneuten Demonstration, bei der auch die Polizei mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen und Beamten vor Ort war.