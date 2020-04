Polizeihubschrauber kreist stundenlang über Wien

Seit etwa 16.00 Uhr hörten unzählige Wiener in mehreren Bezirken einen Hubschrauber über den Dächern kreisen. Die Polizei hält sich zu den Hintergründen allerdings bedeckt.

Warum kreist ein Polizeihubschruaber stundenlang über Döbling? Diese Frage stellten sich am Freitagabend unzählige Wiener. Der Helikopter war in mehreren Bezirken zu hören, unter anderem in Hernals, Währing und Döbling.Auf-Nachfrage konnte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine näheren Details nennen. Auf Twitter antwortete die LPD Wien einigen Usern, dass für die Allgemeinheit keine Gefahr bestehe. Die Hintergründe des stundenlangen Einsatzes in der Luft sind bislang also völlig unklar.