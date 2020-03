Polizeischäfer biss Zeitungszustellerin in Arm

Ein 18 Monate alter Polizeihund büxte in Echsenbach (Zwettl) aus und biss eine Zustellerin in den Arm. Grund: Das Schloss des Zwingers war defekt.

Wegen eines defekten Sperrzylinders konnte ein Polizeihund der Diensthundestaffel Echsenbach (Bezirk Zwettl) aus dem Zwinger entkommen, der junge Schäferhund biss prompt eine 29-jährige Zustellerin in den Arm.Der Vorfall ereignete sich laut "Kurier" am Freitagmorgen, der Hundeführer hatte seinen Diensthund sowie den jungen Schäfer in den Zwinger eingesperrt, der Belgische Schäferhund entkam aufgrund des defekten Zylinders.Das kaputte Schloss wurde unmittelbar nach dem Bissunfall ausgetauscht. Zudem begutachtete eine Kommission der Polizei die Causa vor Ort. Die 29-Jährige erlitt eine Bisswunde am Arm sowie einige Kratzer. Es erging weiters eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Krems.