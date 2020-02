Polizeischüler soll Kollegin vergewaltigt haben

Ein 26-jähriger Polizeischüler wurde am Freitag festgenommen. Er steht im Verdacht, eine 22-jährige Kollegin am Donnerstag in einem Zimmer im polizeilichen Grundausbildungszentrum in der Marokkanergasse vergewaltigt zu haben.

Viel Alkohol konsumiert

Schüler werden vom psychologischen Dienst betreut

In der Nacht auf Freitag wurde gegen drei Uhr früh ein 26-jähriger Polizeischüler an seiner Wohnadresse in Wien-Währing verhaftet. Er soll am Donnerstag eine 22-jährige Kollegin in einem Zimmer im polizeilichen Grundausbildungszentrum in der Marokkanergasse vergewaltigt haben.Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, hat der 26-Jährige in einer ersten Vernehmung die Aussage verweigert. Die Staatsanwaltschaft Wien verhängte Untersuchungshaft.Die beiden beteiligten Personen seien seit einem Jahr in Ausbildung. Wie der "Kurier" berichtet, war am Donnerstagabend eine Gruppe von Polizeischülern gemeinsam unterwegs. Der junge Mann soll die 22-Jährige immer wieder bedrängt haben. Es wurde viel Alkohol konsumiert, ehe man zur Kaserne zurückkehrte.Die junge Frau stammt aus Niederösterreich. Ihre Darstellungen seien aber durchaus glaubwürdig, heißt es. Noch in der Nacht wurden die Behörden alarmiert.Sowohl das Opfer als auch Polizeischülerinnen und Polizeischüler der Ausbildungsklasse werden vom psychologischen Dienst des Bundesministeriums für Inneres betreut.