Polizist bei Abschiebung von 32-Jährigem verletzt

Ein 32-jähriger Marokkaner verhinderte am Flughafen Schwechat seine Abschiebung. Er wollte vom Gangway springen und verletzte dabei einen Polizisten.

Am Flughafen Wien-Schwechat randalierte diese Woche ein Marokkaner (32), um seine Abschiebung zu verhindern. Als er in Begleitung der Polizei über den Gangway zum Flughafen gebracht wurde, wollte der Mann plötzlich über eben diesen nach unten springen.Die Begleitbeamten konnten das verhindern und den Marokkaner bändigen, dabei wurde aber einer der Polizisten an der Hand verletzt. Der 32-Jährige wurde wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Derzeit wird eine U-Haft geprüft.