Keine Ruhe für Polizist Vinzenz in Großhöflein

Unbekannte entführten in der Gemeinde bei Eisenstadt einen Polizei-Aufsteller. Inzwischen konnte er jedoch ausfindig und zurückgebracht werden, der zweite Aufsteller wurde beschädigt.

Vom Posten entführt: Erst Ende Dezember wurden in der kleinen Gemeinde Großhöflein (Bezirk Eisenstadt) zwei Polizei-Attrappen aufgestellt, um für das Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung zu sorgen. Sie scheinen jedoch nicht sehr beliebt zu sein in der Gemeinde. Bereits nach kurzer Zeit, wurden die starren Polizisten-Figuren mit Namen Vinzenz mehrmals Opfer von Vandalismus.Zum zweiten Mal wurde Ende letzter Woche einer der beiden Aufsteller entführt. Die erste Suche ergab war zunächst erfolglos geblieben. Jedoch machte ein aufmerksamer Passant den Vermissten in einem Kreisverkehr in Eisenstadt am Mittwochmorgen ausfindig. So konnten ihn seine lebendigen Kollegen abholen. Er wird daran gearbeitet, ihn möglichst bald wieder zurück auf seinen Posten zu bringen.Auch seinem Zwilling- Vinzenz 2 - erging es nicht viel besser. Auch er ist momentan nicht im Einsatz, da er beschädigt wurde und sich nun in Reparatur befindet. Es bleibt zu hoffen, dass der nächste Einsatz der beiden nicht abermals früher abgebrochen werden wird.