Polizist zielt mit Pistole auf eine Gruppe Teenager

Vier Teenager am Boden und ein stämmiger Polizist mit gezogener Pistole - dieses martialische Bild schoss ein Leserreporter in Eggendorf. "Heute" kennt die Hintergründe ...

Ein bulliger, glatzköpfiger Beamter mit gezogener Waffe und vier Jugendliche, die flach am Boden liegen müssen - dieses Foto schoss ein-Leserreporter am Mittwochnachmittag aus dem Auto heraus in Eggendorf (Bezirk Wr. Neustadt-Land).Die Vorgeschichte: Die Jugendlichen sollen in Wr. Neustadt ein Opfer mit einer Waffe bedroht haben. Die Exekutive fahndete großräumig und schließlich mit Erfolg: Vor der Wr. Neustädter Sparkasse in Eggendorf konnten die mutmaßlichen Täter gestellt und festgenommen werden."Die Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Drohung. Hintergründe und Waffe sind noch unklar", erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager.