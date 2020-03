Polizisten bedroht und bespuckt – Festnahme!

Am Samstag wurde ein 57-jähriger Mann in Wien-Meidling festgenommen, nachdem er einen Polizisten bedroht und bespuckt hatte.

Am Samstag gegen 9 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk wegen eines Streits zu einer Wohnung in die Hetzendorfer Straße gerufen. Dabei wurde ein 57-jähriger Mann aggressiv und versuchte mehrmals, auf die Polizisten einzuschlagen.Er versuchte zudem die Beamten zu bespucken und zu beißen. Als er festgenommen wurde, bedrohte der Tatverdächtige die Exekutivbediensteten mit dem Umbringen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.Der mutmaßliche Täter wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt und befindet sich in Haft.