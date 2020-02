Polizisten retten Bub (3) in Wien mit Eskorte das Leben

Mit einer Eskorte ins Krankenhaus retteten Wiener Polizisten am Freitag einem Buben das Leben. Der 3-Jährige hatte einen epileptischen Anfall erlitten.

Polizisten der Dienststelle Ada Christen Gasse bemerkten gegen 21.00 Uhr ein Auto auf der Triester Straße im 10. Bezirk, das mit überhöhter Geschwindigkeit, Warnblinkanlage und hupend an ihnen vorbeifuhr.Nachdem sie den Pkw angehalten und mit der Fahrerin gesprochen hatten, stellten sie fest, dass sich am Rücksitz ein 3-jähriger Bub befand, der offensichtlich starke Krämpfe hatte.Sofort stiegen die Beamten in den Streifenwagen und eskortierten die Eltern und das Kind mit Blaulicht in ein nahegelegenes Krankenhaus.Um circa 23.15 Uhr hielten die Beamten mit der behandelnden Ärztin Rücksprache. Die Medizinerin erklärte, dass sich der Bub nach einem epileptischen Anfall außer Lebensgefahr befinde.Für die Behandlung des 3-Jährigen hatte jede Minute gezählt, so die Ärztin.