Beamte retten 33-Jährige aus der Strömung der Mur

Zu Lebensrettern wurden am Samstagmorgen Polizeibeamte aus Graz. Sie befreiten eine hilflose Frau (33) aus der Strömung der Mur.

Beamte stiegen ins Wasser

Grazer Polizisten retteten am Samstag eine 33-Jährige aus der Mur. Die hilflose Frau hatte sich in der Strömung nur mehr an einem Stein festgehalten. Sie blieb zum Glück unverletzt.Kurz nach 06.15 Uhr wurden mehrere Passanten auf die offenbar hilflose Frau in der Mur aufmerksam und verständigten die Polizei. Die 33-Jährige hatte sich auf Höhe des Grazer Kunsthauses auf einem rund vier Meter vom Ufer entfernten Stein festgehalten und befand sich zeitweise zur Gänze im Wasser. Nachdem die 33-Jährige auf Zurufe der einschreitenden Polizisten nicht reagierte und hilflos in ihrer Position verharrte, begaben sich die Beamten über die Böschung zum Ufer.In der Folge stiegen zwei Polizisten in das Wasser, um ein Abtreiben der 33-Jährigen zu verhindern. Mit Unterstützung einer weiteren Streife wurde die Frau schließlich aus dem Fluss gerettet und mittels einer Trage der Berufsfeuerwehr Graz über die steile Böschung getragen. Alarmierte Rettungskräfte des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt übernahmen die medizinische Erstversorgung.Die 33-Jährige dürfte unverletzt geblieben sein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum die alkoholisierte Frau in den Fluss geriet bzw. was sie in diese hilflose Lage brachte, ist bislang nicht restlos geklärt. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.