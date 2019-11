19.11.2019 10:36 Polizisten stellen Dealer – Prügelei bei Festnahme

Blick in die Abelegasse in Wien-Ottakring Bild: Google Street View

Wiener Kriminalbeamte legten sich am Montagnachmittag in Ottakring auf die Pirsch und konnten so einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat ertappen.