Pool-Befüllungen müssen Gemeinde gemeldet werden

Pool-Befüllungen werden in einigen Gemeinden in NÖ koordiniert.

In Teilen Niederösterreichs herrscht Wasserknappheit, das Befüllen von privaten Pools muss deshalb in einigen Gemeinden mit der Kommune abgestimmt werden.

Seit Jahrzehnten habe man mit niedrigen Wasserzuläufen zu kämpfen, so Karl Höfer (VP), Bürgermeister von Artstetten-Pöbring (Bezirk Melk), gegenüber dem "ORF NÖ". Im heurigen Jahr sei die Lage besonder prekär.In einem vom Bürgermeister verfassten Brief an die Bürger der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring wird nun darauf hingewiesen, dass das Befüllen von Poolanlagen nur in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen dürfe. Autowaschen und Rasenbewässern sei zu unterlassen.Auch in einigen anderen Gemeinden Niederösterreichs im Wald- und Weinviertel müsse das Pool-Befüllen mit der Kommune koordiniert werden, heißt es seitens des "ORF NÖ".