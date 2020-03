Pornhub schenkt Italienern jetzt Premium-Accounts

Ganz Italien ist aktuell eine "rote Zone". Quasi alle Bewohner sind Quarantäne. Einige Unternehmen zeigen sich nun solidarisch.

Sky zeigt sich auch solidarisch

"Forza Italia", ist zu lesen, wenn man in Italien auf die Pornoseite "Pornhub" geht. Dabei handelt es sich um eine Solidaritäts-Geste des Unternehmens. Denn alle Italiener, die sich die Zeit zu Hause ein wenig vertreiben möchten, dürfen das Premium-Angebot der Seite nutzen. Dadurch sollen sich die Menschen weniger einsam fühlen, so "Pornhub".Wer es weniger schmuddelig möchte, der kann auch auf auf Amazon gehen und sich dort die Prime-Filme und -Serien kostenlos ansehen.In Deutschland hat sich auch der Pay-TV-Sender "Sky" etwas überlegt. Dadurch, dass immer mehr Bundesliga-Spiele zu Geisterspielen werden, hat man beschlossen die erste und zweite Liga bis zum Ende der Saison in einer Konferenz zu zeigen. Und zwar kostenlos für alle.