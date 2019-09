Porno-Star Jessica Jaymes (43) tot aufgefunden

Jessica Jaymes, eine der berühmtesten US-Porno-Darstellerinnen ist tot. Sie wurde nur 43 Jahre alt.

Porno-Hall-of-Fame und "Honey des Jahres"

Ein Freund fand Jessica Jaymes am Dienstag in ihrem Haus im San Fernando Valley bewusstlos vor. Der Bekannte wollte sie laut TMZ, die sich auf die Polizei berufen, besuchen, weil er sich Sorgen machte. Er hatte von ihr länger nichts gehört. Beim Betreten des Hauses war sie nicht ansprechbar.Der sofort gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Actrice feststellen. Die Todesursache ist rätselhaft, ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.Jessica hatte in der Vergangenheit immer wieder Krampfanfälle. In ihrem Haus wurden verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente gefunden.Sie war Hustlers erstes Vertragsmodel, das in die AVN Hall of Fame (Adult Video News) aufgenommen wurde.Jaymes stieg mit 26 ins Softporno-Geschäft ein. 2004 gelang ihr der Durchbruch, 2005 übernahm sie die Hauptrolle in "The Porn Identity". Im gleichen Jahr gewann sie den Preis "Honey of the Year" des Hustler Magazins.Bis zu ihrem Tod spielte sie in über 200 Filmen mit und hatte auch einige Cameo-Auftritte in der Serie "Weeds".Ihrer Biografie zufolge soll sie die Tochter eines DEA-Undercover-Agenten sein und vor ihrer Drogenkarriere als Lehrerin gearbeitet haben.In ihrem letzten Insta-Posting meldete sie sich aus dem Urlaub. Das war sechs Tage vor ihrem Tod.