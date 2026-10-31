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Lily Phillips
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Verrückter Plan

Pornostar plant Sex mit 10.000 Menschen via KI

Lily Phillips sorgt erneut für Schlagzeilen: Die britische Erotikdarstellerin will innerhalb von 24 Stunden mit 10.000 Menschen intim werden.
Von Heute Entertainment
31.10.2026, 11:30
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Der Name Lily Phillips ist in der Branche bereits bekannt. Die Britin behauptet, im vergangenen Jahr innerhalb von nur zwölf Stunden mit 1.113 Männern geschlafen zu haben. Nun setzt sie noch einen drauf.

Mit ihrem neuesten Projekt will die Erotikdarstellerin die Marke von 10.000 Partnern an einem einzigen Tag knacken. Doch wie soll das möglich sein?

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Phillips will dabei auf eine KI-Version von sich selbst zurückgreifen. Auf der Plattform OhChat können Fans ein Selfie hochladen und erhalten dann ein personalisiertes, explizites Video mit der digitalen Lily.

KI statt echtem Kontakt

"Sei mein Co-Star. Schick ein Selfie und du liegst mit mir im Bett. Und ja, wir werden nicht kuscheln", wirbt die 23-Jährige auf Instagram für ihr Projekt. Der digitale Klon spielt dabei die zentrale Rolle.

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Phillips verteidigt ihre Entscheidung: "Die Entscheidung, eine KI-Version von sich selbst zu erstellen, ist etwas ganz anderes, als wenn jemand ohne Erlaubnis dein Gesicht, deinen Körper oder deine Stimme verwendet." In Zeiten von Deepfakes will sie so die Kontrolle über ihr digitales Abbild behalten.

red, 31.10.2026, 11:30
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