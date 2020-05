Porsche-Cabrio rast gegen Baum – Zwei Tote (22, 18)

Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg! Ein Autofahrer kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Für den 22-Jährigen und seine Beifahrerin (18) kam jede Hilfe zu spät.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf einer Landstraße zwischen Mosbach und Lohrbach im deutschen Bundesland Baden-Württemberg.Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 22-jähriger Lenker mit seinem Porsche Cabrio im kurvigen Straßenverlauf der Landstraße nach links von der Fahrbahn ab.Dabei entwurzelte der junge Autofahrer mehrere Bäume und kam mit seinem Porsche schließlich an einem Baum zum Stillstand, berichtet die Polizei.Der Lenker und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass beide noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen.Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Landstraße für 3,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.