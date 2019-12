Porsche designt neues "Star Wars"-Raumschiff

In Kürze kommt der neue "Star Wars"-Teil "Rise of Skywalker" ins Kino. Als besondere PR-Aktion ließ sich das Filmstudio ein Raumschiff von Porsche designen.

Auf edel designte Flitzer versteht sich der deutsche Autobauer Porsche. In einer besonderen Werbeaktion für den neuen "Star Wars"-Teil versuchten sich die Autoentwickler nun an einem Raumschiff für das "Star Wars"-Universum.Auf Einladung von Lucasfilm entwickelten die Ingenieure und Designer von Porsche ein Science-Fiction-Raumschiff. Das Ergebnis ist der etwas umständlich benannte "Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter".Man habe sich von Insekten inspirieren lassen, schwärmen die Porsche-Entwickler. In einem kurzen Filmclip sieht man den endgültigen Entwurf in einem Youtube-Video sogar in Aktion. Ob es das Raumschiff tatsächlich ins Star-Wars-Universum schafft? Das wird sich ab nächster Woche im Kino zeigen.