Porsche rammt Polizeibus, der über rote Ampel fuhr

Am Ostersonntag kam es in Frankfurt zu einem schweren Unfall. Drei Polizisten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei wollte am späten Abend in den Frankfurter Stadtteil Griesheim. Mehrere Mülltonnen brannten dort. Die Beamten vermuteten, dass es dort zu Verstößen des Corona-Kontaktverbots kam.Aus diesem Grund schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn ein, um zum Einsatzort zu gelangen. An einer Kreuzung überfuhr der Kleinbus eine rote Ampel. Dabei übersah eine 73-jährige Porsche-Fahrerin offenbar den Einsatzwagen und rammte diesen seitlich. Das Polizeiauto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.Die drei Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten danach ins Krankenhaus, sind aber mittlerweile wieder entlassen worden. Die 73-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 85.000 Euro.