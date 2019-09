Post Malone erobert in neuem Video Rapunzel

Der US-Rapper läutet den Countdown zu seinem am Freitag erscheinenden Album mit dem Song "Circles" ein.

In der Nacht auf Mittwoch erschien die gemütliche Popballade "Circles" samt dazugehörigem Video. Nach wenigen Stunden hatte der Clip, in dem Post Malone seinen volltätowierten Körper in eine Ritterrüstung zwängt und sich auf die Suche nach Prinzessin Rapunzel macht, schon mehr als 3 Millionen Klicks auf YouTube."Circles" ist Vorbote für das am Freitag erscheinende Album "Hollywood's Bleeding". Für sein drittes Album konnte der 24-Jährige ein ganze Armada an Gästen gewinnen. Future, Halsey, Travis Scott, Young Thug und Ozzy Osbourne sind nur einige der Feature Artists auf "Hollywood's Bleeding".(baf )