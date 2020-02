Postangestellte stahl 1.000 Pakete aus Verteilzentrum

Seit Dezember 2018 sind aus einem Paketverteilerzentrum in Eisenstadt immer wieder Postsendungen verschwunden. Insgesamt sollen rund 1.000 Pakete nie ihr Ziel erreicht haben.

Aufgrund der Masse hatte auch der Erhebungsdienst der Österreichischen Post von den Vorfällen Wind bekommen und bereits Untersuchungen aufgenommen und eine Überwachung in die Wege geleitet. Dabei entdeckten die Ermittler am vergangenen Donnerstag (20. Februar) eine heiße Spur, die schließlich zur Überführung der mutmaßlichen Täterin führte.Denn am späten Vormittag konnte eine 37-jährige Angestellte dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Pakete in ihren privaten Pkw verstaute und danach mit dem Fahrzeug das Gelände verließ. Die Postbediensteten verständigten daraufhin das Stadtpolizeikommando Eisenstadt.Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Purbach am Neusiedler See, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, konnte die Verdächtige in ihrem Wagen schließlich angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Pkws sowie der Wohnung der Verdächtigen stellten die Polizeibeamten schließlich insgesamt 40 Pakete, die aus vorangegangenen Diebstählen stammten, sicher. Darin befanden sich unter anderem Zigaretten, Schmuck, Mobiltelefone sowie Haushaltsgeräte.Mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigte sich die Beschuldigte sofort geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt, die Gesamtschadenssumme ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell bewegt sie sich laut Meldung der Polizei bereits im fünfstelligen Eurobereich.