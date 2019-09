Postler brachte Ehepaar 24.800 Ecstasy-Tabletten

24.800 Ecstasy-Tabletten kamen per Post bei einem Linzer Ehepaar an.

Großer Schreck für ein Linzer Ehepaar! Zum Frühstück brachte ein Postler nicht nur die bestellten Kleider, sonder auch 24.800 Ecstasy-Tabletten.

Ehemann brachte Paket zur Postfiliale zurück

Noch bevor es sich das Paar (58, 59) am Frühstückstisch gemütlich machen konnte, läutete der Postler. Nichts ungewöhnliches, erwartete die Frau doch zwei im Internet in den Niederlanden bestellte Kleider.Allerdings hatten die Linzer schon bei der Übernahme ihre Zweifel. Denn für Kleidung war ein Päckchen ungewöhnlich schwer.Beim Öffnen war der Schreck dann riesig. Denn eines der beiden Pakete war voll mit Tabletten. Die Frau dachte zunächst noch an Dekosteine.Der Ehemann erkannte jedoch rasch, dass es sich vermutlich um Suchtgift handelte. Rasch brachte er das Paket zurück zur Postfiliale. Diese schaltete die Polizei ein.Und tatsächlich: Bei dem Paket-Inhalt handelte es sich um Ecstasy Tabletten. Die 24.800 Stück hatten einen Wert von rund 500.000 Euro.Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Drogen von den Niederlanden nach Schottland versendet werden sollten. Aus unbekannter Ursache gelangte die Ware aber nach Österreich.Auf dem Paket befanden sich Hinweise auf den schottischen Empfänger.Polizisten vor Ort konnten den Mann festnehmen.Auch die niederländischen Behörden zeigten verständlicherweise großes Interesse, den Absender des Paktes auszuforschen.