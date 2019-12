Powerfrau Melanie (30) ist achtfache Mama

Melanie Schiefer (30) aus Groß-Siegharts ist achtfache Mama. Ihr Leben ist ein "geordnetes Chaos", erzählt die Powerfrau und hat eigentlich alles fest im Griff.

Zwei Kilo Brot und vier Liter Milch braucht Familie Schiefer aus Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) jeden Morgen zum Frühstück. Melanie (30) und Elektriker Patrick (31) haben acht Kinder."Wir leben im geordneten Chaos", erzählt Melanie den "Bezirksblättern" lachen. Doch eigentlich hat die Power-Mama alles fest im Griff. Neben Kindern und Mann bekocht sie auch noch zwei alleinstehende Männer aus dem Ort. Das Essen bringen ihnen die Kinder. "Ich will, dass sie lernen, dass man helfen soll, wenn es jemanden nicht gut geht", sagt die Waldviertlerin.Im Alltag fühlt sie sich oft wie ein privates Taxiunternehmen für ihre Kinder. Musikschule, Fußball, Reiten – "irgendwer muss immer irgendwohin gebracht und wieder geholt werden." Sie weiß immer ganz genau, wann sie wo sein muss. Denn anders ginge das Ganze gar nicht.Ihr erstes Kind bekam Melanie mit 15, ihr (bislang) letztes vor acht Monaten. Drei der Kinder hat sie mit ihrem Patrick, fünf kommen aus erster Ehe. Auch Patrick hat schon einen Buben aus einer vorherigen Beziehung, der gerne vorbeischaut – auch um ihn kümmert sich Melanie freilich, so gut sie nur kann.