Tumult nach Spuck-Attacke auf Frauen vor Praterdome

Blaulicht-Einsatz in der Nacht zum Sonntag vor dem Wiener Praterdome: Ein Mann bespuckte und schlug eine Frau und verhielt sich ihr und ihrer Tochter gegenüber äußerst aggressiv.

Ein- Leserreporter wurde Zeuge einer aggressiven Szene vor der Wiener Diskothek Praterdome."Alles fing damit an, dass der Betrunkene nicht in den Club durfte", erklärt-Leser S. Daraufhin soll der Mann die Securities, die vor dem Club standen, beleidigt und ihnen den "Mittelfinger" gezeigt haben. Aus dem Club kamen im selben Moment eine Mutter und ihre Tochter, erklärt der-Leserreporter. Es kam zum Handgemenge zwischen der Dame und den betrunkenen Mann. Dieser soll der Dame gesagt haben, dass sie weggehen solle. Die Dame näherte sich jedoch in der Folge. Der Mann fing an sie zu stupsen und stieß sie schließlich zu Boden.Diese Aggression soll wiederum die Tochter provoziert haben. Diese sei daraufhin den Mann angegangen. "Sie ging in Kampfposition und schimpfte ihn H****sohn", so der Leser. "Daraufhin begann der Mann damit, den Damen ins Gesicht zu spucken", beschreibt er weiter die Situation vor dem Club im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Schließlich kam ein Streifenwagen der Polizei und die Securities der Diskothek fixierten den Mann. Ein Security soll auch handgreiflich gegenüber des Mannes gewesen sein und habe dem Mann eine "Watschen" gegeben. In dem Video sieht man die Situation nach der Spuckattacke, als bereits drei weitere Streifenwagen vor Ort waren um die Situation zu deeskalieren.