Preis-Erhöhungen der EVN laut OGH gesetzeswidrig

Die "unbeschränkte Preiserhöhungsmöglichkeit" wurde vom VKI eingeklagt, der Oberste Gerichtshof erklärte sie nun für unzulässig.

Bisher funktionierte das Prozedere so: Kunden wurden über eine beabsichtigte Preiserhöhung informiert, wenn man nicht innerhalb von zwei Wochen widersprach, wurde der Tarif angehoben. Legte der Kunde Beschwerde ein, wurde der Vertrag seitens der EVN gekündigt. Obergrenzen für allfällige Erhöhungen seien keine vorgesehen gewesen, ebensowenig mussten Gründe dafür angegeben werden."Die Änderungsmöglichkeit war sowohl vom Inhalt als auch vom Ausmaß her völlig unbeschränkt und daher gesetzwidrig", weshalb der Verein für Konsumenteninformation - VKI den Energieversorger klagte – und der Oberste Gerichtshof gab dem Verein jetzt Recht."Wie schon in anderen Bereichen, wie etwa bei den Banken, bestätigt der Oberste Gerichtshof nun auch für die Energiebranche, dass die Unternehmer nicht völlig schrankenlos ihre Preise ändern können. Da die Klausel gesetzwidrig ist, waren die Preiserhöhungen, die auf sie gestützt waren, ebenfalls unzulässig. Die EVN muss die entsprechenden Differenzbeträge zurückzahlen", fordert Thomas Hirmke, Leiter des Bereichs Recht im VKI.Die EVN sei damit aber nicht allein: Laut VKI würden auch andere Energieversorger eine entsprechende Klausel in ihre Verträge einbauen. Auch sie werden nun aufgefordert, den Absatz zu ändern.