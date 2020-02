Gold derzeit so teuer wie nie zuvor

Das niedrige Zinsniveau treibt den Preis für das Edelmetall in die Höhe: Eine Unze kostet erstmals über 1.500 Euro.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und der schwache Euro treiben den Goldpreis in die Höhe. Hinzu kommt, dass der Euro im Verhältnis zum Dollar, in dem Gold üblicherweise gehandelt wird, laufend fällt.In Summe ist das Edelmetall für heimische Anleger so teuer wie nie. Der Preis lag am Donnerstag erstmals über 1.500 Euro je Feinunze (1.500,09 Euro).Als Preistreiber beim Gold gilt auch das äußerst niedrige Zinsniveau rund um den Globus. Außerdem treten Notenbanken von Schwellenländern verstärkt als Käufer auf dem Goldmarkt auf, um ihre Reserven etwas unabhängiger vom Dollar zu machen.