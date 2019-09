5-Jähriger nach Kuh-Attacke auf Intensivstation

Ein fünf Jahre alter Bub wurde von einer Kuh, die ein Kalb bei sich hatte, zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Das Kind liegt auf der Intensivstation.

Der Vorfall passierte am Samstag gegen 14.00 Uhr in der Gemeinde Preitenegg im Bezirk Wolfsberg. Der Bub trieb gemeinsam mit seinem Vater und Großvater zehn Rinder vom Anwesen des Opas auf jenes des Vaters.Der Großvater ging vor der Herde; dessen Sohn und der Enkelsohn hinten der Herde. Laut Polizei drehte sich plötzlich eine drei Jahre alte Kuh um und attackierte den Fünfjährigen mit ihrem Kopf und den Beinen.Dem Großvater und Vater des Kindes gelang es, das Tier zu vertreiben. Sie verständigten die Rettung.Der verletzte Bub wurde von zwei Notärzten erstversorgt und vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Laut Auskunft einer Krankenhaussprecherin musste der Bub auf der Intensivstation behandelt werden. Sein Zustand war am Samstagabend stabil.