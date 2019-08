Vor 43 ' Premier Conte tritt zurück – Krise in Italien

In einer Erklärung vor dem italienischen Senat hat Premierminister Giuseppe Conte seinen Rücktritt bekannt gegeben. In seiner Rede erhob er schwere Vorwürfe gegen Lega-Chef Salvini.

In Italien stehen Neuwahlen im Raum. der Premierminister Giuseppe Conte (parteilos, aber auf Ticket der Fünf Sterne) hat in einer Regierungserklärung seinen Rücktritt bekannt gegeben.



Zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Rede zur innenpolitischen Krise in Italien hatte Conte den rechtsextremen Innenminister Matteo Salvini (Lega) als "verantwortungslos" kritisiert.



Koalition aufgekündigt



Salvini hatte Anfang August die Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt, um Neuwahlen anzustreben. Conte warf ihm vor, "seine eigenen Interessen und die seiner Partei" über das Wohl des Landes zu stellen und der Politik zu schaden.



Auch mögliche Verwicklungen der Lega mit Russland habe er nicht transparent aufgeklärt. Während Conte gegenüber Salvini seine Vorwürfe ausbreitete, saß dieser die ganze Zeit direkt neben ihm auf der Regierungsbank. Der Lega-Chef protestierte immer wieder heftig.



Misstrauensantrag zunächst gescheitert



Ein von der Lega eingereichter Misstrauensantrag gegen den parteilosen Conte scheiterte in den vergangenen Wochen zunächst am Widerstand der Fünf Sterne sowie der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD, die bereits über Möglichkeiten der Regierungszusammenarbeit beraten.



Präsident Sergio Mattarella muss nun entscheiden, ob das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angeordnet oder der Auftrag zur Suche einer neuen Mehrheit und Regierung erteilt wird.



(hos)