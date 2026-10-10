i „Pretty Little Liars“-Star beim Einkaufen brutal überfallen Instagram "Hollywood nicht mehr sicher" Blutige Szenen! US-Serien-Star brutal überfallen Keegan Allen wurde vor einem Supermarkt von zwei Maskierten mit einer Waffe und einem Messer überfallen. Danach zeigt er sich blutüberströmt. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der US-Schauspieler Keegan Allen (37) erlebte einen Albtraum. Vor einem Supermarkt in West Hollywood wurde er von zwei maskierten Männern überfallen.

Die Angreifer bedrohten den Star mit einer Schusswaffe und einem Messer. Einer von ihnen schlug ihm mehrfach mit der Waffe gegen den Kopf. Die Täter raubten seine Uhr und flüchteten.

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Wie BILD berichtet, meldete sich Allen kurz nach dem brutalen Überfall bei seinen Fans auf Instagram – mit Blut am ganzen Körper.

Gehirnerschütterung vermutet

Auf den Aufnahmen sind deutliche Blutspuren an Allens Arm und seiner Kleidung zu erkennen. Der Schauspieler vermutet, eine Gehirnerschütterung erlitten zu haben.

"West Hollywood ist nicht mehr sicher", schreibt Allen auf Instagram. Er erwähnt dabei auch die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, und Gouverneur Gavin Newsom.

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Star wurde durch Mystery-Serie bekannt

Keegan Allen spielte von 2010 bis 2017 die Rolle des Toby Cavanaugh in der Erfolgsserie "Pretty Little Liars" und wurde dadurch einem Millionenpublikum bekannt.