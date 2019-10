Diese 20 Männer wollen "Prince Charming" erobern

Ab 30. Oktober kämpfen 20 Männer um das Herz von "Prince Charming" Nicolas Puschmann auf RTL TVNow. Drei der Kandidaten sind aus Wien.

Statt Rosen werden Krawatten verteilt: Ab 30. Oktober sucht Nicolas Puschmann in der ersten Gay-Dating-Show "Prince Charming" nach seinem Traummann. Vor der traumhaften Kulisse Griechenlands wird acht Wochen lang jeden Mittwoch aufs Neue geflirtet, was das Zeug hält. Jede Folge fliegt mindestens ein Kandidat nach Hause.Der einzige Unterschied zu Formaten wie "Der Bachelor" und "Die Bachelorette": Während die Single-Typen in der Villa auf das nächste Treffen hoffen, dürfen sie sich auch untereinander näher kommen.Drei der Teilnehmer sind übrigens aus Wien.Ausgestrahlt wird "Prince Charming" ab 30. Oktober jeden Mittwoch. Allerdings nur auf dem zahlungspflichtigen RTL-Streamingdienst TV NOW. In acht Folgen wird geturtelt, in der neunten gibt's ein Wiedersehen und einen Talk zurück in Deutschland.