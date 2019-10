"Prince Charming": Auf diese Männer steht Nicolas

Die erste Gaydatingshow ist auf RTL TVNow gestartet. Wir verraten euch, welche Männer "Prince Charming" nach Hause geschickt hat und wer ihm besonders gut gefällt.

Nach "der Bachelor" und "Die Bachelorette" folgt "Prince Charming": In der ersten Gaydating-Show sucht Nicolas Puschmann unter 20 Kandidaten seinen Traummann. Statt Rosen werden Krawatten verteilt. Einfach wird es für den 28-Jährigen nicht: Denn die Teilnehmer dürfen sich auch untereinander näher kommen.Schon in der ersten Folge machen schon einige von sich reden, wie etwa der feierwütige Lars, der seit einigen Jahren seinen Podcast "schwanz & ehrlich" betreibt. Er macht sich keinen Hehl daraus, offen über sein aufregendes Liebesleben zu plaudern. Den ein oder anderen Kandidaten meint er sogar von früher zu kennen. Doch er kann auch anderes, verspricht er: "Wenn ich in einer Beziehung bin, lebe ich monogam".Prince Charming ist stutzig: "Geht es ihm wirklich um mich? Oder will er hier nur Erfahrungen für seinen nächsten Podcast sammeln?" Um das herauszufinden, lässt er ihn eine Runde weiter.Auch Gogo-Tänzer Sebastian sorgt für Gesprächsstoff. Er ist der erste Kandidat, der in der Show seine Chance ergreift, indem er Nikolas um ein privates Gespräch bittet. Der Prinz ist beeindruckt.Doch er ist nicht natürlich der Einzige, der bei Nikolas Eindruck schindet. Über Flugbegleiter Kiril aus Köln, der ursprünglich aus Bulgarien kommt, meint Nikolas: "Er gefällt mir schon sehr gut." Weitere Favoriten des Prinzen sind der Dresdner John, Model Alexander aus Stuttgart sowie der Wiener Barkeeper Dominik.Andere wiederum konnten den Kölner wieder nicht überzeugen: Gleich drei Männer schickte Nikolaus in der ersten Folge nach Hause: Den Wiener Stylisten Robert, den Kölner Kaufmann Dan sowie den ehemaligen "DSDS"-Kandidaten Robin aus Mainz.Ausgestrahlt wird "Prince Charming" ab 30. Oktober jeden Mittwoch auf dem zahlungspflichtigen RTL-Streamingdienst TV NOW. In acht Folgen wird geturtelt, in der neunten gibt's ein Wiedersehen und einen Talk zurück in Deutschland.