US-Moderatorin spottet über Prince George

Für ihren Hohn an den Ballet-Stunden des Sohnes von Prince William und Herzogin Kate erntet die 50-Jährige einen Shitstorm.

"Entschuldige dich, Lara Spencer!"

"Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung" - ganz diesem Sprichwort von John F. Kennedy folgend, zahlen Prince William (37) und Herzogin Kate (37) jährlich knapp 20.000 Euro, damit ihr Sprössling George (6) auch im kommenden Jahr an der St. Thomas School in Battersea im Südwesten Londons die Schulbank drücken darf. Auf seinem Stundenplan stehen neben Klassikern wie Lesen, Schreiben und Rechnen, auch Fächer wie Dichtung, Computerprogrammierung und Ballett.Als die Moderatorin der beliebten US-Frühstückssendung "Good Morning America", Lara Spencer (50) das hört, bekommt sie einen Lachanfall: "Prince William sagt, George liebt das Ballett", kichert sie. Und weiter: "Ich habe Neuigkeiten für dich, Prince William, warten wir mal ab, wie lange das anhält", so Spencer.Der Shitstorm auf Twitter lässt nicht lange auf sich warten: "Schäm dich!", "Widerlich", "Ignorant", "Dürfen Buben etwa kein Ballett mögen?" oder "Entschuldige dich bei der Royal Family, Lara Spencer!" sind nur einige Beispiele aus den erhitzten, sozialen Foren (siehe unten).Viele empörte Seher haben sich auch an Spencers Sendungsverantwortliche gewandt und fordern den Rauswurf der 50-Jährigen bei "Good Morning America". Bislang hat sich weder die Royal Family noch Lara Spencer selbst zu den Aussagen geäußert.Hier könnt ihr ein paar der Kommentare auf Twitter lesen:(jd)