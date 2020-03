Prinz Andrew setzte Model auf Thron der Queen

Mama wird "not amused" sein: Prinz Andrew ließ sein sexy Date auf dem Thron der Queen sitzen und erlaubte ihr, eine Schüssel mitgehen zu lassen.

Prince Andrew (60) kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Wie die britischen Medien jetzt erfahren haben wollen, soll er nicht einmal davor zurückschrecken, Mamas Thron zu missbrauchen.Der Prinz ging im Jahr 2000 für rund zwei Monate mit US-Unterwäsche-Designerin Caprice Bourret aus, die in der Vergangenheit auch Rod Stewart datete. 2020 nimmt die inzwischen 48-Jährige bei Dancing On Ice UK teil.Der Prinz hatte sie bei einer Dinnerparty getroffen und sie unter anderem in den Buckingham Palast eingeladen, wie die " Sun " berichtet. Er soll ihr erlaubt haben, sich auf den Thron der Königin zu setzen. Mit Erlaubnis des Prinzen steckte das Model auch eine Zierschüssel ein.Sexuell soll zwischen den beiden aber nichts gelaufen sein, schenkt man Bourret Glauben. Nach zwei Monaten stellte Caprice dem Prinz eine Masseurin vor. Der Queen-Sohn tauschte die Blondine gegen deren Freundin aus. Mit der soll er dann zehn Jahre lang zusammen gewesen sein.