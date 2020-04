Wird Prinz Charles der nächste TikTok-Star?

Während er sich von seiner Corona-Erkrankung erholen musste, hat der Thronfolger seine Begeisterung für Online-Unterhaltung entdeckt.

Begeistert von viralen Video-Hits

Gratulation via Webcam

Vor einigen Wochen wurde bei Prinz Charles (71) das gefährliche Coronavirus diagnostiziert . Um kein Risiko einzugehen und so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, begab sich Charles unverzüglich in Quarantäne.Mittlerweile hat sich der britische Thronfolger von den Symptomen der Krankheit erholt , möchte aber noch auf seinem schottischen Landsitz bleiben, um kein weiteres Risiko einzugehen. Dem " Country Life "-Magazin hat Charles jetzt verraten, wie er sich die Zeit während der Isolation am liebsten vertreibt.Für die persönliche Zerstreuung greift der Royal nämlich gerne auf spaßige Online-Unterhaltung zurück und lobt die zahlreichen Möglichkeiten des Internet. Die neue Technologie erlaube es den Menschen nicht nur "weiter zu arbeiten", sondern auch "durch virtuelle Parties, Spiele und Gesang in Kontakt zu bleiben". Dabei habe er auch "einige der lustigsten Videos seit langer Zeit gesehen".Klingt ganz danach, als ob Charles bei seiner Internet-Reise auf das TikTok-Portal gestoßen ist. Dieses soziale Netzwerk ermöglicht es seinen Usern, selbst gefilmte Musikvideos zu posten und begeistert auch internationale Superstars wie Arnold Schwarzenegger (72), Khloé Kardashian (35) oder Justin Bieber (26).Zwar hat Charles im Gespräch mit dem Magazin seine besondere Vorlieb für spaßige, virale Clips zugegeben, jedoch nicht, auf welche Plattformen er dabei am liebsten zurückgreift. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass uns demnächst ein singender Royal virtuell begegnet. Und dass, obwohl die königliche Webcam öfters in Betrieb ist. So hat Prinz Charles seiner Mutter Queen Elizabeth II. per Videokonferenz zum 94. Geburtstag gratuliert und steht auch im regelmäßigen Kontakt mit seinem Sohn Prinz William (37) und Herzogin Kate (38).