Prinz Charles hat Virus-Quarantäne hinter sich

Der britische Thronfolger befindet sich nicht mehr in Quarantäne, bleibt aber vorerst mit seiner Frau Camilla in häuslicher Isolation.

Britischer Thronfolger hebt seine Quarantäne auf

Nachdem festgestellt wurde, dass sich Prinz Charles (71) mit dem Coronavirus angesteckt hatte , begab sich der britische Thronfolger gemeinsam mit seiner Frau Camilla (72) in Schottland in häusliche Quarantäne. Obwohl bei Camilla der Test negativ ausfiel, blieb sie an der Seite ihres Mannes und wurde nicht isoliert.Ein Insider hat dem amerikanischen Nachrichtensender CNN verraten, dass die über Charles verhängte Quarantäne wieder aufgehoben sei. Bereits letzte Woche erklärte das Königshaus, dass der Krankheitsverlauf des Prinzen mild verlaufe. Heute heißt es, dass Charles nach einer ärztlichen Untersuchung die häusliche Isolation, in die er sich freiwillig begeben hatte, offiziell beendet habe.Allerdings bleiben Prinz Charles und Camilla vorerst noch in Schottland. Laut dem CNN-Bericht will man in den nächsten Tagen abwarten, ob die Herzogin von Cornwall Symptome der Viruserkrankung zeigt.