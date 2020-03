So süße Grüße malt Prinz George seiner Mama Kate

In England ist der Muttertag schon am 22. März gewesen. Prinz George packte die Ölkreiden aus.

Herzogin Kate mag die Mutter (und die Frau) des zukünftigen Königs von England sein. Aber am Sonntag war sie Mutter, der das Herz übergegangen ist.Prinz Willia, Kate und ihre drei Kinder verbrachten den Muttertag gemeinsam. Und Prinz George, inzwischen sechs, hatte ein Geschenk für die Mama. Mit Ölkreiden, Papier, Uhu und viel Geduld bastelte er Kate eine Karte.Sie teilte sie mit einigen Fotos auf Instagram. "Für neue und ältere Mütter und Familien, die den heutigen Tag gemeinsam oder getrennt verbringen – wir denken an euch in dieser schwierigen Zeit": Mit diesen Worten schenkte die königliche Familie ihren Untertanen vier Fotos aus dem Familienalbum. Mit dabei sind natürlich auch Prinzessin Diana und Kates Mutter.Auf dem ersten Bild sind Prinz William und Kate auf Urlaub in Norfolk. Das zweite zeigt den Papa das aktuellen kleinen Prinzen. Willam mit seinem Bruder Harry und ihrer verstorbenen Mama Diana. Denn auch an verstorbene Mütter denkt man am Muttertag zurück. Auch Kate hat einen alten Schnappschuss geteilt. Ihre Mama Carole schielt ziemlich, als sie die kleine Kate auf dem Arm hält. Und zu allerletzt natürlich die liebevolle Karte von George für seine Mutter.Bei uns in Österreich ist der Muttertag erst am 10. Mai. Wer also noch Ideen braucht, kann schamlos die Karte vom zukünftigen König klauen. Wie oft hat man dazu schon die Möglichkeit?