Prinz George jubelt Papas Fußball-Team zum Sieg

Als am Samstagnachmittag Aston Villa im Auswärtsspiel Norwich zerlegte, klatschte ganz hinten die berühmteste Familie Englands mit.

George hüpfte vor Begeisterung am Sitz

Rund 2,5 Autostunden von London entfernt, in Norwich, standen sich am Samstag die Fußballclubs Aston Villa und Norwich City gegenüben. Aston Villa war auswärts natürlich besonders auf die Unterstützung ihrer Fans angewiesen. Ganz hinten in den Rängen klatschten sich vier Aston-Anhänger die Hände wund. Für einige Fußballanhänger waren sie die größere Attraktion als die Vorgänge am Spielfeld, dabei waren die spektakulär genug.Prinz William ist bekennender Aston Villa Fan und seine beiden Äpfelchen George und Charlotte fallen offenbar nicht weit vom Stamm. William hatte Probleme seinen vor Übermut tobenden Sohn auf dem Sitz zu behalten. Zwischendurch blieb aber genug Zeit, um George die Feinheiten des Spiels zu erklären. Kate scheint es mit der ernst dreinblickenden Charlotte ähnlich gemacht zu haben.So manche Fußballfan-Handykamera filmte die Mini-Royals beim Jubeln, anstatt die fünf Tore einzufangen, die Aston gelangen.William und Kate hatten George und Charlotte mitgenommen, der kleine Louis, noch zu jung für den Fußballnachmittag in Norwich, musste zuhause bleiben."Sie wissen, wie man sich die Spiele aussucht, eure königliche Hoheit", gratulierte Aston Villa nach dem Spiel per Twitter. Der Verein gewinnt immerhin nicht jeden Tag 5:1.