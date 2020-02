So werden Harrys letzte Tage als Prinz ablaufen

Am Dienstag ist Prinz Harry für seine letzten offiziellen Auftritte nach Großbritannien zurückgekehrt.

Noch ohne Ehefrau Meghan und Sohn Archie wurde der 35-jährige Prinz am Dienstag am Hauptbahnhof von Edinburgh gesichtet. Harry ist nach Großbritannien zurückgekehrt, um seine letzten offiziellen Pflichten als Teil der royalen Familie zu erledigen. Ab dem 1. April darf er mit seiner Familie dann jenes Leben führen, das er und Meghan sich mit der Abkapselung vom britischen Königshaus erwünscht haben.In der schottischen Hauptstadt wird Harry laut der "Daily Mail" bei einer Reisemesse eine globale Initiative für ökonomisches Reisen und umweltfreundliche Flüge bewerben. Dann geht es zurück nach London, wo auch Meghan und Archie zu Harry stoßen werden, um bei den letzten öffentlichen Auftritten dabei sein zu können.Prinz Harry wird zusammen mit Popstar Jon Bon Jovi (57) und dem Invictus Games Choir an einem Event der Invictus Games teilnehmen.Meghan und Harry werden bei den "Endeavour Fund Awards" erwartet.Gemeinsam mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) soll Harry das "Silverstone UK Experience"-Museum eröffnen.In der Royal Albert Hall steigt das "Mountbatten Festival of Music" mit Harry und Meghan.Meghan soll am internationalen Frauentag einen Auftritt haben.Harry und Meghan nehmen anlässlich des 'Commonwealth Day' an einem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey teil.