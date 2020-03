Standing Ovations für Harry bei Royals-Abschied

Am Wochenende besuchten Harry und Meghan zum letzten Mal als royales Paar ein Benefiz-Event in der Londoner Royal Albert Hall.

Bei ihrem Besuch des "Mountbatten Festival of Music", einer Benefizveranstaltung der Königlichen Marine, in der Royal Albert Hall wurden Harry (35) und Meghan (38) mit tosendem Applaus begrüßt. Selbst anerkennende Standing Ovations gab es für das Paar, das Anfang des Jahres überraschend verkündete, alle königlichen Ämter zurückzulegen.Wie es sich für einen Captain General der Royal Marines gehört, trug Harry zu diesem Anlass eine beeindruckende, rot-schwarze Gala-Uniform, geschmückt mit Orden, die ihm für seinen Einsatz in Afghanistan verliehen wurden. Meghans Wahl fiel auf ein hochgeschlossenes, feuerrotes Abendkleid, das perfekt zu Harrys Kleidung passte. Zusammenhalt zeigten die beiden auch bei ihrem Gang in die Loge, indem sie sich fest an den Händen hielten.Der so genannte "Megxit" wird im April in Kraft treten. Dann werden Harry und Meghan gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (10 Monate) in Übersee leben und dem britischen Königshaus den Rücken kehren.Doch bis es soweit ist, stehen noch letzte offizielle Termine auf dem Programm des Paares: Anlässlich des Commonwealth Day am 9. März nehmen die beiden an einem Gottesdienst in Westminster Abbey teil und treffen dabei noch auf andere Mitglieder der Königsfamilie. Anschließend geht es weiter nach Den Haag und zu den "Invictus Games". Als Herzog hat Harry die paraolympischen Wettkämpfe 2014 ins Leben gerufen und ist seither Schirmherr der Veranstaltung. Für die bevorstehenden Spiele hat Harry gemeinsam mit Jon Bon Jovi die Hymne "Unbroken" aufgenommen. Sie soll bei der Eröffnung erklingen.