Prinz Harry erklärt, warum er mit Privatjet fliegt

Herzogin Meghan und Prinz Harry ernteten für ihre Privatjet-Flüge mächtig Kritik.

Bei öffentlichen Vorträgen und Interviews appellieren Prinz Harry und Herzogin Meghan stets an den Umweltschutz. "Bei fast 7,7 Milliarden Menschen, die diese Erde bewohnen, macht jede Entscheidung, jeder Fußabdruck, jede Handlung einen Unterschied.", hieß es etwa im Juli in ihrem Posting auf Instagram.Trotzdem war das royale Ehepaar mit seinem Sohn Archie innerhalb von elf Tagen viermal mit dem Privatjet unterwegs. Sogar zum Klimagipfel gönnten sich Meghan und Harry einen Flug mit der Privatmaschine. Für dieses Verhalten erntete das Paar in den sozialen Netzwerken mächtige Kritik.Nun äußerte sich Prinz Harry bei dem Launch seines Klimaschutz-Projekts dazu: "Ich verbringe 99 Prozent meines Lebens damit, die Welt mit Linienflugzeugen zu bereisen. Manchmal muss es eine Gelegenheit [auf einen Privatjet] geben, die auf einem einzigartigen Umstand basiert, um sicherzustellen, dass meine Familie in Sicherheit ist – es ist wirklich so einfach.""Wir können es alle noch besser machen", erklärt er weiter. Jede und jeder könne einen Teil zum Umweltschutz beitragen.(lm)