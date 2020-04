So frech feiert Prinz Louis seinen 2. Geburtstag

Prinz Louis feiert seinen 2. Geburtstag. Dass der kleine Royal es faustdick hinter den Ohren hat, beweisen die neuesten Fotos von Mama Kate.

Auch ein kleiner Prinz kann ein Schmierfink sein

Royale Verwandtschaft schickt ein Herzerl

Prinz Williams und Herzogin Kates Jüngster, Prinz Louis, ist bereits zwei. Gerade noch ein Baby, zeigt er nun schon, dass er Malen kann, wie ein Großer. Herzogin Kate, passionierte Fotografin, zückte ihr Kamera und knipste ihren Knirps in seiner künstlerischen Schaffensphase – mit breitem Grinser und verschmierten Händen.Dass auch kleine Royals große Schmierfinken sein können, beweist sie auf dem offiziellen Instagram Account ihrer Familie.Instagram vs. Reality, Instagram vs. Wirklichkeit, heißen die beiden Fotos. Am ersten der freudestrahlende Prinz in seinem feschen Karohemd. Einmal umgeblättert, wird jede Mama herzhaft auflachen, denn natürlich landete nur ein kleiner Teil der Fingerfarbe auf dem Zeichenblatt. Der Großteil jedoch pickt in Louis Gesicht, dass er sich mit großer Begeisterung angeschmiert hat. Seinem frechen Lächeln sieht man an, dass das Prinzchen ganz genau weiß, was seine Mama davon hält.Die Fotos sind allerliebst. Das finden nicht nur die vielen Fans der Royals weltweit, sondern auch die adelige Verwandtschaft. Das erste Like ist von Prinz Williams Cousine Eugenie. Sie schickt dem jüngsten Cambridge-Spross ein Herz, obwohl sie momentan nicht so viel zu Lachen hat. Ihr Schwiegervater, George Brooksbank, lag Anfang April noch mit Corona auf der Intensivstation.Davon bekommt Klein-Louis zum Glück nichts mit. Der feiert kichernd seinen Geburtstag. Und die Welt feiert bei diesen entzückenden Fotos (siehe Fotoshow ganz oben) mit.