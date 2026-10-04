i Das Verhältnis der Brüder gilt seit dem Rückzug von Harry und Meghan als arbeitende Royals im Jahr 2020 als stark belastet. REUTERS/Damir Sagolj Spannungen bei den Royals Prinz William will Harry und Meghan die Titel entziehen William soll laut Insider seinen Vater Charles dazu bewegen wollen, Harry und Meghan die Titel zu entziehen. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Zwist innerhalb der britischen Königsfamilie spitzt sich weiter zu: Prinz William soll fest entschlossen sein, seinem Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan die Titel Herzog und Herzogin von Sussex entziehen zu lassen.

Wie ein Palastinsider gegenüber dem Moderator JJ Anisiobi von Daily Expresso behauptet, will William so lange Druck auf seinen Vater, König Charles III., ausüben, bis dieser den Schritt unterstützt.

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Wie promiflash berichtet, sei Anlass ein Palaststatement gewesen, das Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien als Privatpersonen bezeichnete. Dieses Statement soll von William maßgeblich beeinflusst worden sein.

Titelentzug könnte nach Thronwechsel erfolgen

Kommentator Mark Dolan glaubt jedoch: „Ich glaube nicht, dass Charles ihnen die Titel entziehen wird. Ich glaube, William wird es tun, und es wird hässlich werden.“ Dolan geht davon aus, dass Harry und Meghan diesen Schritt öffentlich gegen den Palast verwenden würden, um ihre Rolle als Ausgestoßene zu betonen.

Dennoch hält er den Titelentzug für notwendig: „Aber solange sie Herzog und Herzogin von Sussex sind, können sie so tun, als seien sie Royals, und das ist ein Problem für die Familie und ein Problem für die Monarchie.“

Das Verhältnis der Brüder gilt seit dem Rückzug von Harry und Meghan als arbeitende Royals im Jahr 2020 als stark belastet. In seinen Memoiren „Reserve“ schilderte Harry einen Streit aus dem Jahr 2019, bei dem William ihn am Kragen gepackt und auf einen Hundenapf gestoßen habe.

Neues Diana-Buch sorgt für weiteren Zündstoff

Für zusätzliche Spannungen sorgt auch das neue Buch von Earl Spencer über seine Schwester Prinzessin Diana. Harry steht laut seinem Onkel voll hinter dem Werk, während William Berichten zufolge wütend auf die darin erhobenen Vorwürfe gegen seinen Vater Charles reagiert und die Veröffentlichung als Vertrauensbruch empfindet.

Zwischen Harry und König Charles gab es zuletzt erste Annäherungen. Anfang Juli besuchten Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet den Monarchen auf dessen Anwesen Highgrove. Es war das erste persönliche Treffen zwischen Charles und seinen Enkelkindern seit 2022. Das Treffen dauerte rund eineinhalb bis zwei Stunden und wurde von Harry und Meghan laut Mirror als ermutigend empfunden.

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Die Sussex-Familie lebt seit über einem Monat wieder für unbestimmte Zeit in Großbritannien. Ob sie künftig steuerfinanzierten Personenschutz erhalten, ist bisher offen.