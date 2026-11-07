i Schon Ende 2025 hatte Prinz William seine Leidenschaft für britische Pubs gezeigt. Brady/Pool via REUTERS Überraschung im Pub Prinz William verrät sein Lieblingsgetränk Der britische Thronfolger greift im Pub nicht zum Bier. Als Gastredakteur eines Magazins verriet er, was er am liebsten trinkt. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Prinz William (42) einen Pub betritt, greift er überraschenderweise nicht zum klassischen Pint Bier. Der 42-Jährige bestellt am liebsten ein Glas Cider (Apfelwein) und zwar mit Eiswürfeln. William enthüllte dieses Detail als Gastredakteur des britischen Magazins "Country Life".

Halbes Jahr Arbeit an Sonderausgabe

Ein halbes Jahr lang arbeitete der Thronfolger gemeinsam mit dem Team des Magazins an einer Sonderausgabe rund um das Landleben. Im Oktober empfing er den Chefredakteur und die leitende Redakteurin auf Schloss Windsor, um Entwürfe und Layout zu besprechen.

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Royaler Einsatz für Pub-Kultur

Schon Ende 2025 hatte William seine Leidenschaft für britische Pubs gezeigt. Damals besuchte er das Lokal "Prince of Peckham" in Südlondon.

"Ich möchte so viel wie möglich tun, um Pubs zu unterstützen, weil ich die Gemeinschaft liebe. Wir müssen unsere Pubs schützen", erklärte der Prinz damals.

Der zukünftige König setzt sich damit öffentlich für den Erhalt der traditionellen britischen Pub-Kultur ein.